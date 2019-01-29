Саудовская компания закупила индонезийских фруктов и овощей на $5 млн

Джидда, Саудовская Аравия, , 13:19 — REGNUM Фрукты и овощи из Индонезии привлекают страны Ближнего Востока, в частности Саудовскую Аравию. Как передает Мetro TV, саудовская компания Maula Al Dawilah Trading & Co заключила контракт на поставку индонезийских продуктов на сумму 5,35 млн долларов США.

Известно, что в Саудовскую Аравию импортируются тропические фрукты, различные приправы, красный лук, чеснок, имбирь, корица, листья кокоса и аптечные растения.

Компания Maula Al Dawilah Trading & Co доставляет около 5 тонн фруктов из Индонезии каждую неделю или 170 тонн в год.

Сообщается, что из общего объема импорта 70% составляют индонезийские товары. В то время как остальные 30% приходятся на продукты из Малайзии, Таиланда, Вьетнама и Филиппин.

Помимо импорта индонезийских фруктов и овощей, в настоящее время Maula Al Dawilah Trading & Co договаривается о поставках одного из брендов индонезийского кофе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным центрального статистического бюро Индонезии, объем экспорта индонезийского кофе в Египет в период с января по октябрь 2018 года достиг 24 тысяч тонн.

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