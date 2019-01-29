Уровень безработицы в Узбекистане составляет 9,3% к активному населению

Ташкент, , 13:06 — REGNUM Уровень безработицы в Узбекистане составил 9,3% к экономически активному населению, наиболее высокий уровень безработицы зафиксирован в Кашкадарьинской, Самаркандской и Ферганской областях (9,7%), наиболее низкий — в Ташкенте (7,9%), сообщает Минтруд республики.

«Количество населения, нуждающегося в трудоустройстве, составило 1 368,6 миллионов человек», — говорится в сообщении.

Социологическое обследование проводилось в 66 городах и районах республики, которым были охвачены 330 органов самоуправления граждан, 3 300 домохозяйств и 17 392 граждан.

По данным ведомства, уровень безработицы среди молодежи (до 30 лет) составил 15,1%, среди молодежи в возрасте 16−25 лет превысил 17,0%, уровень женской безработицы составил 12,9%.

Сообщается, что количество трудовых ресурсов составило 18 835,6 миллионов населения, количество экономически активного населения достигло 14 641,6 миллионов человек, а экономически неактивного населения — 4 193,9 миллионов человек.

Число занятых в отраслях экономики достигло 13 273,1 миллионов человек, количество занятых в официальном секторе экономики составило5 403,0 миллионов человек.

При этом отмечается рост показателей работающих на рынках (торговля, обслуживание покупателей и продовцов, челночный бизнес) и торгующих вне рынков (с лотка, вне стационарных точек торговли, одновременно со снижением показателей выполняющих временные сезонные работы, выехавших на работу за пределы республики, а также занятых в дехканских хозяйствах.

«Cнижение показателей выехавших на работу за пределы республики к показателю января-сентября 2018 года составляет 208,9 тысяч населения (8,1%), объясняется завершением периода трудовых соглашений, в ходе исследования примерно треть вернувшихся планируют устраиваться на работу по месту постоянного проживания, остальные планируют выезжать в трудовую миграцию, а пока помогают членам семьи или предпринимателям без оформления трудовых отношений до начала нового сезона», отмечает министерство.

В январе-декабре 2018 года в органы по труду обратилось за трудоустройством 626 480 лиц (среди которых молодежь в возрасте 16−30 лет составляет 245 225), из числа обратившихся трудоустроено — 255 539 лиц, привлечено к общественным работам — 355 869, направлено на профессиональное переобучение — 20 543, назначено пособие по безработице 14 477 лицам.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Россию по официальным данным осуществляют трудовую деятельность около двух миллионов граждан Узбекистана, однако независимые эксперты говорят о более высоком значении — около 3,5 миллионов узбекистанцев.