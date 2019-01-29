Фальшивомонетчики стали чаще подделывать российские двухтысячные банкноты

Москва, , 13:03 — REGNUM В России стали чаще встречаться поддельные двухтысячные банкноты, со ссылкой на данные Центробанка РФ пишут 29 января «Известия».

По сведениям регулятора, первые фальшивые купюры номиналом 2000 рублей были выявлены во втором квартале 2018 года. К концу прошлого года в России изъяли из оборота 384 экземпляра таких подделок. По мнению экспертов «Гознака», рост числа фальшивых купюр данного номинала связан с их активным включением в оборот. В то же время в Банке России отметили, что в общем количестве фальшивых банкнот доля «двухтысячных» невелика — около 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января стало известно, что с января по сентябрь 2018 года на территории России было изъято почти 30 тыс. поддельных купюр и монет. Чаще других злоумышленники подделывали пятитысячную купюру.

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