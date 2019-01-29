Ульяновская область хочет «выйти на бюджет в 100 млрд рублей»

Ульяновск, , 13:02 — REGNUM В 2018 году в консолидированный ульяновский бюджет поступило 53,1 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, что почти на 6 млрд рублей больше по сравнению с 2017 годом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам аппаратного совещания.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявляет, что у региона «амбициозные планы». По его словам, с учетом «большого опыта» и сложившейся системы есть «возможность заработать еще больше»: стоит задача «выйти на бюджет в 100 млрд рублей». В настоящее время налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета в 2018 году исполнены в сумме 53,1 млрд рублей, с ростом на 6 млрд рублей. В том числе из региональной казны получено 45 млрд рублей, от муниципальных образований — свыше 8,1 млрд рублей.

Власти подчёркивают, что Ульяновская область заняла четвертое место в ПФО по темпу роста доходов: по итогам 2018 года индекс поступления собственных доходов составил 112,6%. Из муниципалитетов плановые показатели по налоговым поступлениям не выполнили Павловский, Ульяновский районы и Димитровград.

«Лидирующими источниками являются налог на доходы физических лиц в сумме почти 16 млрд рублей, акцизы — 15,1 млрд рублей и налог на прибыль организации — 12,1 млрд рублей. Кроме того, более 3,5 млрд рублей составил налог на имущество организаций», — отметила и.о. министра финансов Ульяновской области Лариса Жаринова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в законе «Об областном бюджете Ульяновской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» доходы на 2019 год утверждены в сумме более 52,2 млрд рублей, из них налоговые и неналоговые — 44,3 млрд рублей, безвозмездные поступления — 7,9 млрд рублей. Кроме того, принято решение о выделении в 2019 году дополнительных федеральных средств региону в размере 6,6 млрд рублей, которые пока не отражены в главном финансовом документе.