Российский электровоз пятого поколения прошёл опытный пробег на 5000 км

Щербинка, Московская область, , 12:58 — REGNUM Грузовой электровоз пятого поколения 2ЭС5С, изготовленный на Новочеркасском электровозостроительном заводе, успешно завершил опытный пробег на 5000 км. Испытания проходили на полигоне ВНИИЖТ в Щербинке, сообщает 29 января пресс-служба «Трансмашхолдинга».

Во время опытного пробега, локомотив показал полное соответствие заявленным техническим условиям.

«Была проверена работа тяговой системы на скоростях от 0 до 120 км/ч под нагрузкой с составом массой 6900 т. Результаты испытаний оцениваются положительно», — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты предприятия начали подготовку локомотива к сертификационным испытаниям, по окончании которых электровоз 2ЭС5С отправится на эксплуатационные испытания на Восточно-Сибирской железной дороге, перегон Тайшет-Таксимо. В реальных условиях эксплуатации будут проверены возможности электровоза 2ЭС5С при ведении состава весом до 6500 тонн, а также оценены условия работы машинистов и надежность локомотива.

Грузовой восьмиосный электровоз с асинхронными тяговыми двигателями 2ЭС5С — новая модификация 2ЭС5, разработанного «Трансмашхолдингом» совместно со своим технологическим партнером и акционером — компанией «Альстом». Машина оснащена системами автоведения, передачи данных по защищенному каналу связи, предрейсовой диагностики локомотива и контроля за состоянием оборудования в рейсе с записью параметров в регистратор данных. Технические решения, реализованные в электровозе 2ЭС5С, обеспечивают повышение мощности и производительности электровоза, снижение затрат электроэнергии на тягу и стоимости жизненного цикла локомотива на 18%.

В электровозе 2ЭС5С по сравнению с электровозом 2ЭС5 заменены на российские ряд ключевых компонентов: тяговый преобразователь, вспомогательный привод, тяговые электродвигатели, тяговый трансформатор и компрессорное оборудование, тележки и оборудование системы управления. Доля российских компонентов в конструкции локомотива составляет 85%.

Трансмашхолдинг — единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока и назначения.

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