Правительство Южной Кореи выделит $21,4 млрд на развитие страны

Сеул, , 12:54 — REGNUM Правительство Южной Кореи выделит 24 трлн вон (~$21,4 млрд) на 23 проекта по развитию страны и региональной экономики, сообщает YTN.

Согласно информационному источнику, 4,7 трлн вон (~$4,1 млрд) будет инвестировано в строительство железной дороги сообщение г. Кимчхон — г. Кодже.

Кроме того 1,1 трлн вон (~$982,5 млн) будет инвестировано в дорогу промышленной линии Тэгу, 1 трлн вон (~$893,2 млн) — в строительство Внешней кольцевой дороги в г. Ульсан, 800 млрд вон (~$714,6 млн) — в проект строительства новой автострады сообщением г. Пусан — г. Кимхэ.

Также 1 трлн вон (~$893,2 млн) будет потрачено в развитие туристической дороги вдоль побережья на юго-западе страны, 100 млрд вон (~$89,3 млн) в «мирную» дорогу между Севером и Югом и 800 млрд вон (~$714,6 млн) — в строительство международного аэропорта Сэмангым.

Для развития региональных отраслей, будет выделено 200 млрд вон (~$178,6 млн) на развитие инновационных транспортных средств на о. Чеджу, 400 млрд вон (~$357,3 млн) на строительство центра по разработке искусственного интеллекта в г. Кванджу и 100 млрд вон (~$89,3 млн)

Для улучшения качества жизни населения страны, правительство выделит 400 млн вон (~$357,3 млн) на модернизацию станции по очистке сточных вод на о. Чеджу и 200 млрд вон (~$178,6 млн) — на строительство государственной больницы в г. Ульсан.