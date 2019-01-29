«Нафтогаз Украины» сократил импорт «европейского» газа

Киев, , 12:52 — REGNUM В 2018 году Украина сократила закупки газа на 24,8%, заявили в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины», сообщил 28 января официальный сайт ведомства.

Объём закупок в 2018 году составил 10,6 млрд куб. метров газа, тогда как в 2017 году Украина купила 14,1 млрд куб. метров.

«Нафтогаз уже четвёртый год не покупает газ у Газпрома», — отметили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в «Нафтогазе» опасаются, что запуск российского трубопровода «Северный поток — 2» обернётся прекращением транзита российского газа через территорию Украины и ежегодным убыткам в размере $3 млрд.

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Запуск «Северного потока — 2» не только ударит по украинской экономике, но и развеет миф о газовой независимости Украины, поскольку «европейский» газ Украина отбирает из транзитной трубы, предварительно купив его у европейских посредников.