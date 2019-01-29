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Volkswagen планирует собирать автомобили в Эфиопии

Экономика

Только у 2 граждан Эфиопии из 1000 есть личный автомобили

Аддис-Абеба, 29 января 2019, 12:49 — REGNUM  Представители немецкого автопроизводителя Volkswagen заявили о своем намерении производить сборку автомобилей в Эфиопии, сообщает Daily Monitor Uganda.

Это заявление было сделано после визита президента Германии в Эфиопию. Автопроизводитель заявил, что планируется строительство автомобильного завода и торгового центра в Эфиопии.

По данным доклада Deloitte за 2014 год, в Эфиопии зафиксировано самое низкое количество автомобилей. Только у двух жителей из 1000 есть свой автомобиль. Многие граждане Эфиопии не могли себе позволить покупку автомобиля из-за ввозных пошлин, которые составляют около 200%.

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Автопром
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