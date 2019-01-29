Volkswagen планирует собирать автомобили в Эфиопии

Аддис-Абеба, , 12:49 — REGNUM Представители немецкого автопроизводителя Volkswagen заявили о своем намерении производить сборку автомобилей в Эфиопии, сообщает Daily Monitor Uganda.

Это заявление было сделано после визита президента Германии в Эфиопию. Автопроизводитель заявил, что планируется строительство автомобильного завода и торгового центра в Эфиопии.

По данным доклада Deloitte за 2014 год, в Эфиопии зафиксировано самое низкое количество автомобилей. Только у двух жителей из 1000 есть свой автомобиль. Многие граждане Эфиопии не могли себе позволить покупку автомобиля из-за ввозных пошлин, которые составляют около 200%.