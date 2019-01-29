Триллионные доходы бюджету Петербурга пообещали через 5-6 лет

Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Петербург сможет увеличить доходы городского бюджета до одного триллиона рублей к 2024−2025 году. Такой прогноз на заседании правительства Северной столицы 29 января озвучил вице-губернатор по экономике Евгений Елин.

Ранее глава города Александр Беглов заявил, что нынешний уровень бюджета Санкт-Петербурга не соответствует статусу города, и для развития мегаполиса нужно, чтобы его бюджет составлял порядка 1 триллиона рублей. Он призвал финансовый блок Смольного представить предложения по увеличению доходов бюджета.

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По словам Елина, к маю текущего года будет разработан план по увеличению доходов городской казны, в том числе за счет новых инвестиционных проектов и активизации неналоговых поступлений в бюджет.

Напомним, доходы городской казны Санкт-Петербурга в 2019 году составят 591 млрд 833 млн 947 тыс. рублей. В 2020 году доходы запланированы на уровне 637 млрд 834 млн 913 тыс. рублей, в 2021 году — 696 млрд 274 млн 270 тыс. рублей.