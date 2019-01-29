Доходам трудно обогнать инфляцию: о предсказании роста зарплат в РФ

Москва, , 12:45 — REGNUM Росстат по итогам 2018 года приводит такие цифры. Средняя по стране номинальная, то есть начисленная зарплата выросла за год на 9,9%, и на 6,8% — реальная зарплата с учётом роста цен. В то же время на 0,2% снизились реальные доходы населения (совокупные доходы после вычета налогов и обязательных платежей, скорректированные на инфляцию). Зарплаты и доходы вряд ли существенно вырастут в 2019 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

«Поскольку большинство работников занять в государственном секторе (бюджетники и сотрудники госкомпаний), то их зарплаты наиболее сильно влияют на среднестатистическую картину заработков в стране. Но для таких категорий сотрудников предусмотрены увеличения выплат в 2019 года, как и в 2018 году.

Кроме того, на статистику влияет и формальный фактор. Например, для бюджетников (учителей, врачей и пр.) повышают нагрузку или оставляют, скажем, трёх человек там, где раньше работали четверо, манипулируют должностями. Это тоже приводит к отчётному повышению зарплат», — пояснил эксперт.

Поэтому данные факторы действительно могут способствовать росту средних зарплат, в основном в государственном секторе. И в целом увеличат средние показатели по стране. Однако вряд ли рост составит 4% в реальном выражении, то есть с учётом инфляции. Вероятно, средняя реальная зарплата способна подрасти на 1−2%. Ведь и увеличение цен не будет стоять на месте. Инфляция может составить 5−6%, и обогнать её доходам будет очень затруднительно.

«Основной результирующий показатель уровня жизни — не зарплаты даже, а реальные доходы населения. Ведь помимо зарплат, население получает пенсии, пособия, доходы от собственности и вложений, от своего предпринимательства и пр. И совокупные реальные доходы снижаются пять лет подряд даже при увеличении зарплат.

С учётом приведённых обстоятельств, в условиях очень малого роста экономики в пределах 1,5%, реальный доходы граждан России в 2019 году, вероятно, также не увеличатся», — высказал свое мнение Гойхман.

Как сообщало ИА REGNUM, проректор Финансового университета Алексей Зубец дал прогноз о том, В 2019 году рост реальных денежных доходов граждан России затормозится. А вот реальная заработная плата должна увеличиться на 4%.

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