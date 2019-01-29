104-летняя трамвайно-троллейбусная компания Самары отбилась от банкротства

Самара, , 12:44 — REGNUM Арбитражный суд Самарской области вернул заявителю иск, в котором тот требовал признать банкротом муниципальное предприятие городского округа города Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» — старейшее транспортное предприятие региона, основанное в 1915 году. Истцом выступала компания из Екатеринбурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск с требованием признать несостоятельным муниципальное предприятие Самары «Трамвайно-троллейбусное управление» в суд 15 января 2019 года подало ООО «Торговая компания «ТрансМет-Индустрия». Компания-истец предъявила претензии на сумму 2 386 035 рублей 63 копеек.

30 ноября 2018 года свердловская компания взыскала с муниципального предприятия 2 351 279,63 рубля в том числе: основной долг в размере 2 288 427,32 рубля, неустойка в размере 62 852,31 рубля, а также расходы по оплате госпошлины в размере 34 756 рублей. Это задолженность возникла по муниципальному контракту, заключённому по результатам аукциона в марте 2018 года. Лотом были рельсы Р-65, поставленные транспортному предприятию.

В конце октября 2018 года та же компания потребовала взыскать с МУП 2 392 468,94 рубля, но 28 января 2019 года производство по делу было прекращено в связи с тем, что истец отказался от своих требований. Аналогичная судьба постигла и иск о банкротстве. В суд поступило заявление ООО об отказе от заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) и прекращении производства по делу по причине полного погашения задолженности.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие учреждено департаментом управления имуществом администрации Самары 18 апреля 1992 года, уставный капитал — 100 млн рублей, директор — Михаил Ефремов. С 2008 года предприятие входит в общероссийское отраслевое объединение работодателей «Городской элетрический транспорт».

На сайте компании отмечается, что муниципальное предприятие — старейшее в городе и области.

«Оно основано в феврале 1915 года в связи с началом движения электрического трамвая, сменившего архаичный и маломощный вид общественного транспорта — конно-железную дорогу, в просторечии «конку». В 1942 году на помощь ослабевшему в войну трамваю было открыто движение другого вида горэлектротранспорта — троллейбуса», — отмечается на сайте предприятия и уточняется, что оно эксплуатирует свыше 400 трамваев и порядка 250 троллейбусов.

Коллектив управления составляет свыше 4,7 тыс. человек.