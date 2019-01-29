Минэнерго РФ отчиталось о рекордном экспорте угля

Москва, , 12:36 — REGNUM Показатели экспорта российского угля в 2018 году установили исторический рекорд. За рубеж было продано более 200 млн тонн угля, сообщил заместитель главы Минэнерго РФ Анатолий Яновский.

В ходе выступления на международном симпозиуме «Неделя горняка 2019» замминистра энергетики РФ подчеркнул, что подобных показателей ранее не было зафиксировано ни в России, ни в СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, на полях саммита G20 в Аргентине министр энергетики России Александр Новак сообщил, что объем поставок российского угля в Китай за 2018 год составляет 27,2 млн тонн, что на 8,4% больше объемов прошлого года.

Читайте также: Назван объем поставок российского угля в Китай за 2018 год

Читайте ранее в этом сюжете: Импорт угля из России в Польшу в 2018 году достиг рекордных значений