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Минэнерго РФ отчиталось о рекордном экспорте угля

Экономика

Замглавы ведомства подчеркнул, что подобных показателей ранее не было зафиксировано ни в России, ни в СССР

Москва, 29 января 2019, 12:36 — REGNUM  Показатели экспорта российского угля в 2018 году установили исторический рекорд. За рубеж было продано более 200 млн тонн угля, сообщил заместитель главы Минэнерго РФ Анатолий Яновский.

В ходе выступления на международном симпозиуме «Неделя горняка 2019» замминистра энергетики РФ подчеркнул, что подобных показателей ранее не было зафиксировано ни в России, ни в СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, на полях саммита G20 в Аргентине министр энергетики России Александр Новак сообщил, что объем поставок российского угля в Китай за 2018 год составляет 27,2 млн тонн, что на 8,4% больше объемов прошлого года.

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