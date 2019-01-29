Экономисты Среднего Урала дали прогноз по курсу рубля к концу 2019 года

Екатеринбург, , 12:33 — REGNUM Курс рубля к концу 2019 года не должен перейти рубеж в 69−70 к доллару США. Об этом заявили финансисты и экономические эксперты в Екатеринбурге на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению доктора экономических наук, директора института финансов и права Уральского государственного экономического университета (УРГЭУ) Максима Марамыгина, курс национальной валюты не превысит 69 рублей за доллар. С этой цифрой согласился операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРИР) Владимир Зотов, хотя он и добавил, что в течение года граждане смогут наблюдать «достаточно серьёзную волатильность».

Достаточно широкий коридор оставил рублю заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин. По мнению эксперта, национальная валюта может «гулять» в промежутке от 50 до 70 рублей за доллар. Это связано со множеством факторов, которые, по словам эксперта, «мало относятся к российской экономике». А руководитель Абсолют Банка в Екатеринбурге Светлана Ковалёва посчитала, что коридор может быть сокращён до 65−70 рублей за доллар.

Напомним, по мнению эксперта «Международного финансового центра» Владимира Рожанковского, рост цен на нефть из-за дестабилизации в Венесуэле повлияет на курс рубля. Национальная валюта может окрепнуть до отметки 64 рубля за доллар.

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