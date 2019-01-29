Хакасия: стоимость проезда растёт под молчание властей и возмущение жителей

Абакан, , 12:38 — REGNUM В конце января 2019 года хакасские и федеральные средства массовой информации облетела новость о повышении стоимости проезда в общественном транспорте по всей Хакасии. Причём, цены выросли резко и без особого повода, а граждан никто ни о чём не предупреждал. Городские маршруты подорожали на два рубля (до 20 рублей), пригородные — сразу на пять.

«Насколько я знаю, в первую очередь стоимость проезда подняли в автохозяйстве Семёнова (владелец — депутат Верховного совета Хакасии от КПРФ Александр Семёнов). На его цены ориентируются и другие перевозчики, так как Семёнову в Хакасии принадлежит внушительная часть этого рынка. То есть вслед за ним подтягиваются и другие», — сказал хакасский общественный деятель, экс-кандидат в главы региона, председатель республиканского отделения «Партии роста» Александр Мяхар.

По его словам, «ситуация предсказуема и имеет объяснение»:

«Автохозяйство Семёнова на каждых выборах активно использует свои автобусы как носители наружной рекламы, в первую очередь, конечно, коммунистов. На выборах в Госдуму все автобусы были заклеены, на выборах главы региона все автобусы были в рекламе КПРФ. И вполне логично, что те утраченные возможности по сдаче имеющихся рекламных площадей предприниматель теперь компенсирует за счёт поднятия цен на проезд. И, с одной стороны, для предпринимателя это логично. С другой стороны, — вызывает возмущение у населения. Но что вы хотите, как говорится, предприниматель работает по законам рынка».

На вопрос, может ли власть повлиять на эту ситуацию, Мяхар ответил утвердительно:

«Во-первых, автохозяйство Семёнова получает субсидии за льготников из бюджета республики, причём речь идёт о миллионных суммах. Власть вполне может, регулировать различные вопросы с перевозчиком. Во-вторых, Семёнов и сам является депутатом Верховного совета. На мой взгляд, объективных предпосылок для того, чтобы поднять цены на проезд, не было. Аналитики видят в этом как раз компенсацию за использование рекламных площадей в ходе выборов».

Александр Мяхар напомнил, что во время предвыборной кампании в Хакасии находилось множество соратников и поддерживающих будущего губернатора Валентина Коновалова из других регионов.

«Я думаю, что поднятие цен у Семёнова — это только начало «раздачи долгов», в том числе и кадровых. И если кадровые долги закрываются, мы видим, что в правительство зашли достаточно много людей из других регионов, то сейчас потихоньку будут отрабатываться именно финансовые долги, коммерческая составляющая», — резюмировал он.

Между тем, согласно сведениям РЕН ТВ, цены на проезд растут по всей Хакасии, что противоречит одному из пунктов программы, с которой победил молодой губернатор. В частности, там подчеркивалось, что действующая тарифная политика душит экономическую активность населения и ей нужно сопротивляться.

Выгодоприобретателем в условиях этой ситуации, по версии РЕН ТВ, как раз и является однопартиец Валентина Коновалова Александр Семёнов. У него — целое автохозяйство, почти 30 маршрутов:

«На рынке пассажирских перевозок Александр Семёнов больше 20 лет. В этом бизнесе и сын. Только в прошлом году семейная фирма «ТРАНС и К» получила от управления коммунального хозяйства и транспорта контракт на 23 млн рублей. Дело прибыльное».

Добавим, удорожание проезда происходит на коммерческих маршрутах, где местные власти не могут регулировать тарифы. Однако антимонопольщики всё равно начали проверку по этому поводу. По словам врио руководителя регионального УФАС Ольги Широковой, при нерегулируемых маршрутах стоимость определяют сами перевозчики, однако данное решение они должны обосновать.

Как уже сообщало ИА REGNUM, молодой коммунист Валентин Коновалов возглавил Хакасию по итогам второго тура губернаторских выборов 11 ноября 2018 года. Его имя было в бюллетенях единственным, так как соперники Коновалова, в том числе единоросс Виктор Зимин, руководивший Хакасией почти 10 лет, с выборов снялись. «За» Валентина Коновалова 11 ноября проголосовали 57,57% избирателей.

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