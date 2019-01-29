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Глава Крыма: с транспортным сообщением по-прежнему всё плохо

Экономика

Перевозчики работают в «тени», причём работают плохо

Глава Крыма: с транспортным сообщением по-прежнему всё плохо
Марина Каширская © ИА REGNUM
Ялтинские троллейбусы

Симферополь, 29 января 2019, 12:18 — REGNUM  Почти во всех муниципалитетах Крыма ситуация с транспортным сообщением по-прежнему плохая. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов на совещании по итогам работы органов местного самоуправления 29 января.

«Жду предложения о том, как система контроля выведет работу перевозчиков в легальное поле и обеспечит движение общественного транспорта по расписанию», — заявил глава республики.

Он также отметил, что во многих муниципалитетах отсутствуют подразделения, отвечающие за озеленение, сохранность скверов и клумб.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы администрации Симферополя, крымская столица испытывает острый дефицит общественного транспорта и водителей.

По теме: В Симферополе — острый дефицит общественного транспорта и водителей

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Судьба общественного транспорта в городах России
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