Рыбаки ДФО ответят на обвинения в эфире федеральных телеканалов

Южно-Сахалинск, , 13:01 — REGNUM На внеочередном заседании Общественного совета при Росрыболовстве, прошедшем 28 января 2019 года в Москве, на повестку был вынесен всего один вопрос — как реагировать на беспрецедентную атаку, организованную группой ведущих телеканалов страны на рыбацкую отрасль. Все эти сюжеты объединены обвинениями в масштабном браконьерстве, особенно на крабовом промысле. Рыбаки документально доказали, что промышленного браконьерства на российском рыбацком флоте нет, и намерены реализовать свое право на ответ — в эфире федеральных телеканалов, в том же объеме, в каком выходили многочисленные передачи с «разоблачениями», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Поток негатива, который вылился на рыбаков Дальнего Востока, вызвал в отрасли шок. Особенно — на фоне тех результатов, которых отрасли удалось добиться в 2018 году.

«Уже есть официальные данные, что более 5 млн тонн краба в 2018 году российские рыбаки добыли. Это рекордные цифры за последние 25 лет», — сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, принимавший участие в заседании Общественного совета.

Председатель Общественного совета, президент ВАРПЭ Герман Зверев сообщил, что в адрес совета поступают десятки обращений от трудовых коллективов, экипажей рыбопромысловых судов, которые возмущены и до глубины души оскорблены неслыханным очернением всего рыбохозяйственного комплекса.

«Сегодня в Дальневосточном бассейне и в Северном бассейне 228 промысловых судов, на которых работают свыше 10 тыс. рыбаков. Они провели акцию протеста в поддержку Общественного совета в целях объективного и непредвзятого рассмотрения сообщений из СМИ о состоянии дел в отрасли и в системе государственного контроля водных биоресурсов», — привело слова Германа Зверева отраслевое издание Fishnews.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что у России сегодня заключены соглашения со всеми торговыми партнерами, со странами, в которые отправляется рыбопродукция. В рамках этих соглашений эти страны осуществляют тотальный контроль всей рыбной продукции, которая приходит на их берега в рамках соответствия сертификатам происхождения и разрешениям на вылов, которые выдает Росрыболовство.

Илья Шестаков со всей ответственностью заявил, что определенной проблемой остаются пока так называемые «подфлажники» — суда, которые ходят в море под «удобными флагами». Но на рыбацком флоте под российским флагом никакого промышленного браконьерства нет.

Нет претензий к рыбакам и у контролеров, которые проверяют суда, занятые добычей водных биоресурсов.

«Мы уверены, что сюжеты, вышедшие один за другим на центральных телеканалах страны, не случайны. Это спланированная акция, которая выгодна тем, кто любой ценой желает изменить законодательство о рыболовстве и вернуться к практике аукционной торговли квотами. И вызывает большое недоумение, почему именно государственные телеканалы играют в этом первую скрипку», — заявил, не скрывая возмущения президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

По данным Ассоциации лов краба в 2018 году вели 82 компании, которые добыли 95,5 тыс. тонн при допустимом улове в 102 тыс. тонн.

«Эти показатели — рекордные за всю более чем столетнюю историю краболовного промысла в России. К 108 российским судам, которые вели промысел, не было претензий у контролирующих органов в части сокрытия улова или превышения лимита добычи», — добавил Дупляков.

В этой связи у рыбацкого сообщества вызывает недоумение затянувшееся молчание Пограничной службы ФСБ РФ и Росрыболовства.

«То, что показали на телевидении — прямое обвинение в их бездействии», — заявил президент Ассоциации добытчиков краба в ДФО.

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Рыбаки намерены привлечь в качестве независимого арбитра третью сторону и направить в Счетную палату России обращение об анализе эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти по контролю за рыболовством и сохранением ВБР.

Рекомендовано также поднять эти вопросы на правовой комиссии по рыбохозяйственному комплексу, которую возглавляет вице-премьер Алексей Гордеев.

Член Общественного совета Эдуард Климов напомнил, что, по закону, рыбаки имеют право на ответ.

«Если все наши коллеги обратятся в СМИ. Где была опубликована скандальная информация, то, согласно закону о СМИ, им должно быть предоставлено право на ответ — в том же объёме и в то же время. Право на ответ должно демонстрировать желание телекомпаний предоставить альтернативную точку зрения. По-моему, это справедливо», — заявил Эдуард Климов.

«Заказной атакой на отрасль» назвал происходящее президент рыбацкой Ассоциации Сахалина Максим Козлов.

Директор Северо-Западного рыбного консорциума Сергей Несветов напомнил, что подобные атаки, правда, не в таком масштабе, уже предпринимались ранее.

«Схемы отработаны, нам они известны», — сказал Несветов.

Рыбаки вспомнили, что к аукционам уже возвращались, а потом отрасль 10 лет не могла вылезти из долгов.

Участники Совета решили направить обращения в правительственную комиссию, в Счетную палату РФ, в Совет безопасности и в контрольное управление администрации президента. Отдельное обращение будет направлено и в адрес руководителей телеканалов. Также принято решение провести в феврале 2019 года открытые слушания о состоянии госконтроля в сфере сохранности ВБР.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года на рыбацкую отрасль Дальнего Востока обрушился поток беспрецедентных обвинений с ведущих государственных телеканалов страны. Рыбаки возмущены и требуют разбирательств на самом высоком уровне. 28 января 2019 года прошла акция протеста рыбаков — дальневосточников, в которой приняло участие более 200 промысловых судов и более 10 тыс. человек. На час была остановлена работа в портах и на судах, как на суше, там и в море. На портами и морем сердито гудели судовые сирены.