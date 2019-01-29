Энергетические компании Казахстана обеспокоились тарифами на электричество

Астана, , 12:05 — REGNUM Снижение тарифов на тепло‑ и электроэнергию в Казахстане может привести к оттоку инвестиций в отрасль, считают член совета директоров АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (ЦАТЭК) Сергей Кан, сообщает 29 января агентство «КазТАГ».

Он считает, что в тарифах на тепло и электричество не было необоснованного завышения цен, а дополнительные доходы направлялись в развитие в качестве инвестиций.

Кан отметил, что снижение тарифов приведет к тому, что ЦАТЭК будет сокращать свои инвестиционные программы. Председатель совета директоров ЦАТЭК Александр Клебанов добавил, что расчет размера тарифа по принципу нулевой рентабельности ведет к сокращению инвестиций и является неправильным.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре министерство энергетики Казахстана утвердило предельные тарифы на электроэнергию. Деятельность министерства в области регулирования тарифов активизировалась после критики президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в адрес естественных монополий.

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