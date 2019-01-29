«Серьезные преступления» Huawei давно вызывали тревогу — конгрессмен

Вашингтон, , 12:00 — REGNUM Текущая ситуация с компанией Huawei закономерна, считает конгрессмен Датч Рупперсбергер, член Комитета Палаты представителей по ассигнованиям. На своей странице в твиттере 29 января Рупперсбергер пишет:

«Обвинения против Huawei вовсе не удивительны. Мы уже много лет бьем тревогу об этой компании. Кража коммерческой тайны, нарушение санкций — это серьезные преступления; также очень беспокоит связь с Пекином и их доступ к нашей инфраструктуре. Им нельзя доверять».

Напомним, по мнению МИД Китая, обвинения, которые Соединённые Штаты выдвинули против компании Huawei, являются политически мотивированными: это не что иное, как попытка «очернить» и задушить бизнес Huawei в США.

Как сообщало ИА REGNUM, финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована 5 декабря 2018 года. Причиной ареста стали якобы незаконные транзакции через британский банк HSBC, которые проводила компания Huawei.

28 января министерство юстиции Соединенных Штатов официально предъявило обвинения китайской компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу в промышленном шпионаже, мошенничестве и других преступлениях. Уточняется, что обвинения телекоммуникационного гиганта и его партнёров выдвинуты по почти 20 пунктам.