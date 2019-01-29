В России и Белоруссии рассмотрят возможность выхода Прибалтики из БРЭЛЛ

Москва, , 11:56 — REGNUM Технологические аспекты функционирования Электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) в процессе присоединения энергосистем прибалтийских стран к энергообъединению Континентальной Европы обсудили участники совещания, состоявшегося в Вильнюсе. Об этом 29 января сообщает пресс-служба Системного оператора Единой энергетической системы России.

По итогам совещания было принято решение, в соответствии с которым операторам передающей сети Прибалтики необходимо ознакомить все стороны с предлагаемыми решениями в части отделения энергосистем Эстонии, Латвии и Литвы от ЕЭС России и ОЭС Белоруссии. В свою очередь, участники заседания договорились рассмотреть эти предложения.

Как пояснил заместитель председателя правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко, сторонам соглашения предстоит совместно определить возможности дальнейшего использования межгосударственных ЛЭП операторов в России, Белорусии и Прибалтике. Среди предложений будет представлена консервация, сооружение вставок постоянного тока, переход прибалтийских энергосистем на раздельную работу от ЕЭС России и ОЭС Белоруссии.

«И конечно подготовить предложения по внесению изменений в действующие документы ЭК БРЭЛЛ, либо по их поэтапной отмене, в зависимости от принятых совместных решений», — добавил Павлушко.

Соглашение о параллельной работе энергосистем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии, Литвы (БРЭЛЛ), подписанное в 2001 году, устанавливает общие принципы организации совместной работы электрического кольца, образованного сетями этих стран. Комитет энергосистем БРЭЛЛ — рабочий орган, сформированный сторонами соглашения для реализации взаимодействия, а также подготовки и согласования документов, регламентирующих параллельную работу кольца.

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