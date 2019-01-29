Нилов: На фоне скандалов закон о «вынужденной» коррупции возмущает

Москва, , 11:53 — REGNUM Инициатива Министерства юстиции России о снятии ответственности с чиновников за коррупционные правонарушения при «обстоятельствах непреодолимой силы» пока что не имеет должного обоснования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Постановка вопроса достаточно неоднозначная. Любое коррупционное правонарушение или преступление тогда можно оформлять какими-то форс-мажорными обстоятельствами непреодолимой силы», — заявил Нилов.

Депутат напомнил, что, Уголовный кодекс и КоАП и без того допускают ряд смягчающих (или, наоборот, отягчающих) обстоятельств при совершении правонарушений, и потому целесообразность инициативы Минюста, как минимум, неочевидна.

«(Чиновник) может быть освобождён от административной ответственности. Что касается уголовного преследования, то также существует ряд признаков, смягчающих наказание или, наоборот, отягчающих. И такая (предлагаемая) постановка, тем более сейчас, на фоне громких коррупционных скандалов, в условиях непростой социально-экономической обстановки обществом воспринимается с большой долей возмущения», — отметил он.

В то же время Нилов подчеркнул, что речь идёт лишь о предложении.

«Нужно понимать, что лежало в основе, какие аргументы, какая правоприменительная практика лежала в обосновании таких предложений. Когда фракция ЛДПР что-либо предлагает, правительство, когда не может найти иных аргументов отказать в поддержке законопроекта, говорит о том, что мы якобы не привели какие-то данные, не исследовали полноценно правоприменительную практику. Здесь можно лишь напомнить позицию правительства: давайте посмотрим правоприменительную практику, в каких случаях люди несли уголовную или иную ответственность, но при этом они не могли не совершать этого нарушения, являясь заложником обстоятельств», — подчеркнул парламентарий.

«Что имеется в виду? Дело Васильевой, дело Улюкаева, Гайзера, Хорошавина? О чём идёт речь? Скорее всего, не об этих громких делах. Нужно понять, что лежало в основе такого предложения. Пока что серьёзных аргументов не слышно», — добавил депутат.

Отметим, что Министерство юстиции России начало разработку поправок в законы, «предусматривающих случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением». По данным газеты «Ведомости», примеры таких обстоятельств Минюст планирует привести уже после общественного обсуждения опубликованного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов уведомления.

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