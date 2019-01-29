Новгородская область «по техническим причинам» не попала в список лучших

Великий Новгород, , 11:37 — REGNUM В социально-экономическом рейтинге регионов, который формирует Министерство экономического развития Российской Федерации, «Новгородская область по техническим причинам не попала в список тех субъектов, которые могут претендовать на специальные гранты». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании совета по улучшению инвестиционного климата 28 января.

«Тем не менее, нам выделили грант из президентского фонда в 40 млн рублей, который мы потратили на сокращение задолженностей наших больниц. В следующем рейтинге мы должны попасть в список лучших субъектов. Гранты, которые распределяет федеральный центр, не целевые, поэтому регионы могут использовать их на самые необходимые нужды», — отметил губернатор Новгородской области.

Отметим, что кредиторская задолженность новгородских учреждений здравоохранения достигла 1 млрд рублей, о чём сообщила депутатам Новгородской областной думы на круглом столе 22 января вице-губернатор Ольга Колотилова. Напомним также, что в связи с долгами медицинских учреждений в регионе запущены процессы оптимизации: закрываются круглосуточные стационары в больницах районных центров Шимска и Парфино, планируется объединение ряда учреждений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за достижение высоких темпов роста экономического потенциала территорий в 2017 году между 40 субъектами РФ в декабре 2018 года были распределены гранты на общую сумму в 19,96 млрд рублей.

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