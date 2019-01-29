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Названа сумма, которую Intel вложит в экономику Израиля

Экономика

На юге Израиля будут созданы тысячи рабочих мест

Иерусалим, 29 января 2019, 11:32 — REGNUM  Решение руководства корпорации Intel, которое инвестирует около $11 млрд в экономику Израиля, является «беспрецедентным». Об этом сообщил министр финансов Израиля Моше Кахлон на странице в соцсети Twitter.

По его словам, на юге Израиля будут созданы тысячи рабочих мест благодаря такому решению американской компании.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на прогноз корпорации Intel на первый квартал 2019 года сообщило, что прогнозируемая прибыль американской компании оказалась значительно ниже, чем ожидали эксперты.

В компании считают, что выручка за этот период составит $16 млрд, тогда как ранее аналитики прогнозировали $17,35 млрд.

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