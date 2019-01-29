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Для военных в РФ готовят новые льготы

Экономика

Минобороны хочет сделать службу по контракту более привлекательной

Москва, 29 января 2019, 11:31 — REGNUM  В РФ военнослужащим низовых званий предложили компенсировать проезд к месту отдыха. Льготу распространят на солдат, матросов, сержантов, старшин и курсантов военных образовательных учреждений, следует из документа, который Министерство обороны РФ разместило на портале проектов нормативно-правовых актов.

Авторы проекта считают, что таким образом служба по контракту станет более привлекательной. Бесплатный проезд к месту отдыха и обратно предоставят один раз в году. В отдельных случаях такая льгота предоставляется и сейчас, однако не всем военнослужащим.

В регионах, где зарплату военнослужащие получают без коэффициентов, денежное довольствие относительно низкое. Отсутствие права на бесплатный проезд один раз в год к месту отпуска и обратно не позволяют стабилизировать кадровый состав соединений и воинских частей. Поэтому значительная часть военнослужащих отказываются заключать новый контракт о прохождении военной службы.

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Военная служба по контракту
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