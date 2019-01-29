За 11 месяцев расходы на содержание дорог в Казахстане сократились на 23%

Астана, , 11:30 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года расходы бюджета Казахстана на развитие автомобильных дорог составили 152 млрд тенге ($401 млн), что на 23,3% меньше, чем годом ранее. Об этом 29 января сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на министерство финансов республики.

За отчетный период объем налоговых поступлений на транспортные средства составил 67,2 млрд тенге ($177 млн), что на 12% больше, чем в январе-ноябре 2017 года. За пять лет налоговые сборы за транспортные средства выросли на 73%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года сборы за проезд по платной автодороге Астана — Щучинск составили 1,54 млрд тенге ($4,06 млн), что на 1,7% больше, чем годом ранее.

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