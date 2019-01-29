В Южной Корее узнали о загруженности трафика в новогодние праздники

Сеул, , 11:28 — REGNUM Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея провела опрос для выявления загруженности трафика в период Корейского Нового года, в котором приняло участие более 9000 семей по всей стране. Об этом сообщает YTN.

Согласно результатам опроса, наиболее загруженное движение по всей стране будет наблюдаться 4 февраля в первой половине дня и 5 февраля после обеда, так как 25,6% респондентов сообщили, что вернуться домой за день до лунного нового года, 32,7% — днем пятого февраля, 31,2% — днем шестого февраля.

По предварительным оценкам министерства, количество людей, которые будут ездить по стране в период с 1 по 7 февраля увеличится до 48,9 млн человек, в среднем 6,99 млн человек в день. Кроме того, более 86,2% будут передвигаться на автомобиле.

В связи с этим, правительство страны в период праздников увеличит количество транспортных средств до 1200 скоростных автобусов, 29 поездов и 9 самолетов в день.

Корейский новый год — первый день лунно-солнечного календаря, один из важнейших праздников Кореи. Празднуется три дня: предновогодний день, сам Новый год и следующий день. Состоится 5 февраля.