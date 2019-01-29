Депутат Рады: Киев не сможет остановить «Северный поток — 2»

Киев, , 11:08 — REGNUM Большим провалом украинской дипломатии назвал в эфире телеканала NewsOne строительство газопровода «Северный поток — 2» депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Вадим Ивченко.

По мнению нардепа, руководство Украины уже не сможет остановить строительство российского газопровода. Также Ивченко подчеркнул, что Украина после запуска новых российских газопроводов лишится транзита газа и потеряет на этом около $4 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что сложную ситуацию в экономике Украины еще больше усугубит информация о завершении контракта с Россией о транзите газа в страны Евросоюза.

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