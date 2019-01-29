Из Екатеринбурга возобновляют полёты в Нижний Новгород

Екатеринбург, , 11:01 — REGNUM Из Свердловской области снова можно улететь в Нижний Новгород. Полёты возобновятся с 5 февраля из аэропорта «Кольцово», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе воздушной гавани.

Также с 5 февраля начнутся полёты в Усинск, расположенный в Коми. Выполнять рейсы будет авиакомпания «Комиавиатранс» на самолётах Embraer ERJ 145, которые вмещают 50 пассажиров.

Полёты будут осуществляться раз в неделю. Из Усинска в Екатеринбург можно улететь по вторникам в 16:20. Рейсы Екатеринбург — Нижний Новгород должны быть тоже по вторникам, в 21:20, а обратный самолёт будет по средам в 9:00. Из Екатеринбурга в Усинск самолёты будут летать каждую среду в 13:50.

Рейсы в Усинск из Екатеринбурга будут осуществляться впервые. А в Нижний Новгород до сентября полёты осуществляла авиакомпания «Ютэйр».