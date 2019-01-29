Никонов: США лишают народ Венесуэлы основного источника существования

Москва, , 11:01 — REGNUM В Госдуме осудили введение санкций США в отношении венесуэльской энергетической компании PDVSA, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

«Чтобы осчастливить венесуэльский народ, страдающий от бедности, Вашингтон лишает его основного источника существования! Американское «лидерство» нащупывает дно», — отметил в Facebook депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

США намерены конфисковать активы венесуэльской энергетической компании PDVSA в размере $7 млрд. Подсчитано, что PDVSA за год лишится прибыли в $11 млрд.