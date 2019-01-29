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Никонов: США лишают народ Венесуэлы основного источника существования

Экономика

Конфискация

Никонов: США лишают народ Венесуэлы основного источника существования
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 29 января 2019, 11:01 — REGNUM  В Госдуме осудили введение санкций США в отношении венесуэльской энергетической компании PDVSA, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

«Чтобы осчастливить венесуэльский народ, страдающий от бедности, Вашингтон лишает его основного источника существования! Американское «лидерство» нащупывает дно», — отметил в Facebook депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

США намерены конфисковать активы венесуэльской энергетической компании PDVSA в размере $7 млрд. Подсчитано, что PDVSA за год лишится прибыли в $11 млрд.

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Санкции США против Венесуэлы
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