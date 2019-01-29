За 11 месяцев 2018 года экспорт пшеницы из Казахстана вырос на 50%

Астана, , 11:01 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года Казахстан экспортировал 5,5 млн тонн пшеницы и меслина, что на 49% больше, чем в январе-ноябре 2017 года. Об этом 29 января сообщает аналитический портал Еnergyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерств национальной экономики.

За отчетный период объем экспорта в денежном выражении составил $862,5 млн, что на 48,8% больше, чем годом ранее. За 11 месяцев Казахстан экспортировал 1,5 млн тонн ячменя на сумму $247,6 млн, что в 2,3 раза больше, чем в январе-ноябре 2017 года.

Экспорт пшеницы из Казахстана в Узбекистан вырос на 40,1%, до 2,039 млн тонн, что составляет 37% от общего объема поставок. В Таджикистан отправлено 928,4 тыс. тонн, что на 1,1% меньше, чем годом ранее.

Отметим, оператором развития инфраструктуры сельского хозяйства в Казахстане является компания «КазАрго». Национальная компания «Продкорпорация» (дочерняя структура «КазАрго») экспортировала за 11 месяцев 2018 года 401,6 тыс. тонн зерновых и масличных культур.

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