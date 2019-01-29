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Медведев проведет совещание о планах по развитию сёл

Экономика

Совещание пройдёт в режиме видеоконференции

Москва, 29 января 2019, 10:55 — REGNUM  Сегодня, 29 января, Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет совещание о подготовке госпрограммы развития сельских территорий, сообщается на сайте правительства РФ.

Будут рассмотрены вопросы повышения уровня благосостояния и качества жизни сельского населения, а также вопросы комплексного развития российских сёл.

Отмечается, что совещание пройдет в режиме видеоконференции. В обсуждениепроблем села включатся главы Алтайского края, Воронежской, Курганской, Саратовской областей.

Также в совещании примут участие главы Минфина, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минпросвещения РФ и др.

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Сельское хозяйство
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