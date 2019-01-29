Силовики определят ущерб от капремонта дорог в Симферополе

Симферополь, , 10:54 — REGNUM Силовые структуры Крыма проведут работу по определению ущерба, нанесённого подрядчиками прошлогоднего капремонта дорог в Симферополе. Об этом 29 января сообщил глава РК Сергей Аксёнов на совещании по итогам работы органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

«Пешеходные переходы, дорожная разметка в центре столицы практически исчезли. В этом направлении с силовиками будет проведена работа в части определения ущерба и принятия соответствующих мер к подрядчикам. В 2019 году должны быть отрегулированы все вопросы, связанные с дорожным строительством. Необходимо согласовать все проектируемые участки с министерством транспорта Крыма, чтобы заложить для этих целей средства в республиканском бюджете», — подчеркнул глава РК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Симферополе ремонт около 70% дорог, который был начат в 2018 году, до сих пор не закончен. Вместе с тем власти РК направят муниципалитетам по 100 миллионов рублей на новый капитальный ремонт дорог.

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