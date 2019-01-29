В Южной Корее построят лесной питомник для совместных межкорейских проектов

Косон, Южная Корея, , 10:43 — REGNUM Лесная служба Республики Корея построит в провинции Канвондо, г. Косон лесной питомник, в котором будут выращивать до 1 млн саженцев для совместных проектов в области лесов между Южной и Северной Кореей, сообщает JoongAng Ilbo.

28 января представитель Лесной службы Ким Дже Хён провел пресс-конференцию в правительственном комплексе г. Тэджона и озвучил основной план работы Лесной службы на 2019 год.

Известно, что новый питомник растений будет иметь площадь 3 Га, кроме того на его территории будет хранится до 5 тонн семян. Согласно новостному источнику, данный питомник станет третьим по счету после лесных питомника в г. Чхорвон и в г. Хвачхон.

Кроме того, планируется построить «Центр межкорейского лесного сотрудничества» в г. Пхаджу, провинция Кёнгидо.

А так же, как отметил Ким Дже Хён, планируется восстановить два из десяти парков в демилитаризованной зоне.

Лесной питомник — это участок земли для выращивания сеянцев и саженцев лесных пород, плодовоягодных, а также черенков, которые в дальнейшем высаживаются на лесокультурную площадь.