Дорожный пылесос: города Крыма получат по 100 млн рублей на новый капремонт

Симферополь, , 10:35 — REGNUM Власти Крыма направят муниципалитетам по 100 миллионов рублей на капитальный ремонт дорог в 2019 году, который необходимо завершить до октября. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксёнов на совещании по итогам работы органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

«В 2019 году планируется выделение муниципалитетам по 100 миллионов рублей для капитального ремонта и содержания дорог. По расходной части бюджета необходимо сделать правильные выводы, чтобы ситуация с дорожниками и застройщиками у нас не повторялась. То есть до 1 октября должны быть завершены все работы, обеспечивалась только подготовка документации по вводу этих объектов в эксплуатацию. Иначе получится так, как в Симферополе, — 70% объектов, начатых в 2018 году, не закончены», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководстве республики заявили, что почти половина улиц крымской столицы не заасфальтирована.

«Чудес не будет и обещать, что завтра всё приведут в нормальное состояние, я не буду. Это, конечно, в принципе сейчас невозможно. Но выровнять ситуацию в данном случае можно: где-то грейдером пройти, где-то подсыпать, где-то провести отсев, крошку, щебенкой подсыпать, устранить непроездные участки», — отмечал глава РК Сергей Аксёнов.

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Чудес не будет — власти Крыма не берутся обещать привести в порядок дороги