«Екатеринбург-Арену» снова реконструируют и обустроят

Екатеринбург, , 10:28 — REGNUM Стадион «Екатеринбург-Арена» получит новую реконструкцию и обустройство территории. Об этом заявил замминистра спорта Свердловской области Сергей Набоких корреспонденту ИА REGNUM.

По словам чиновника, облик и структура стадиона претерпят ряд изменений. Во-первых, будут наконец-то убраны временные трибуны, использовавшиеся для Чемпионата мира по футболу-2018. Во-вторых, рядом со стадионом появятся детские и спортивные площадки площадью 11 гектар.

«Это будет досуговая спортивно-развлекательная зона в свободном доступе. Чтобы попасть туда, не нужно будет покупать билеты на стадион. Там будут какие-то услуги, как в парке развлечений — но со своей стилистической привязкой», — сказал Набоких.

По словам чиновника, деньги на изменения область планирует получить в режиме частно-государственного партнёрства от инвесторов, рассматриваются и прямые вливания из бюджета.

«Если будет нужно какую-то инфраструктуру обеспечить за счет областного бюджета — будет рассматриваться и анализироваться. Мы настроены на то, чтобы привлекать туда частные инвестиции. Это центр города, хорошее расположение. Достаточно много желающих, я думаю, придут на эту территорию со своими инвестиции», — пояснил заместитель министра.

Напомним, 29 января 2019 года Екатеринбургская городская дума освободила «Екатеринбург-Арену» от уплаты земельного налога на пять лет. Благодаря этому объект сможет получить 230 млн рублей из федерального центра на обслуживание. Однако эти деньги на реконструкцию не пойдут, уточнил Набоких.

Центральный стадион Екатеринбурга прошёл уже две реконструкции за последнее десятилетие — первая завершилась в 2011 году, вторая же, связанная с проведением Чемпионата мира по футболу-2018, была закончена в феврале 2018 года.

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