Танзания названа одним из лучших производителей риса в мире

Моши, Танзания, , 10:26 — REGNUM Танзания названа в числе стран, которые производя лучший по качеству рис в мире, сообщает газета Nipashe.

Об этом сообщил специалист по сельскому хозяйству из Мозамбика Джейми Гадо во время визита в Танзанию вместе с рисоводами Мозамбика с целью обмена опытом. Он добавил, что рис из Танзании ценится больше, чем рис из Кении, Мозамбика, Бурунди и Руанды

Монитори Томитака, технический советник проекта развития рисоводства в Танзании, который спонсирует японская компания развития (JICA), сообщил что в 2018 году Танзания произвела 925 тонн риса с каждого гектара.

«Я советую производителям риса Танзании обратить особое внимание на договоры с потребителями риса, чтобы повысить цену риса, который они производят», — добавил Томитака.