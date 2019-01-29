Обновлённый Audi A4 Allroad замечен на тестах в зимних условиях

Ингольштадт, Германия, , 10:21 — REGNUM Обновленная версия Audi A4 Allroad замечена во время испытаний в северных условиях. Мускулистый седан будет представлен как автомобиль 2020 или 2021 модельного года, сообщило издание «Motor1».

Замеченный автомобиль отличается от обычной версии универсала A4 изменённой фальшрадиаторной решеткой и колёсными дисками. При внимательном рассмотрении обнаруживается другая панель с рестайлинговыми корпусами для фар и переоборудованная задняя панель с прямоугольными выхлопными трубами.

Ожидается, что интерьерные решения будут заимствованы у нового Audi А6, при этом управление окажется с меньшим количеством кнопок и большим количеством сенсорных дисплеев. Обновленная версия Allroad, по информации издания, может дебютировать в конце этого года или в начале следующего года, а возможно и ещё позже — в 2021 году.

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