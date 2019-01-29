Негативное влияние на рубль усилилось

Москва, , 09:44 — REGNUM Ослабление нефтяных котировок в начале недели было приостановлено28 января, в результате чего цена Brent сохранилась выше $60, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

«Но факторы поддержки рубля во многом отыграны. Закончился налоговый период. Возобновились антирисковые настроения на рынках, некоторое снижение фондовых индексов, что давит и на рубль. Кроме того, рынок ожидает начала дополнительных покупок валюты Центробанком РФ с февраля», — отметил эксперт.

Таким образом, воздействие на российскую валюту во вторник 29 января в большей степени негативно. В то же время вряд ли стоит ожидать значительное движение котировок, поскольку основные события недели ещё впереди. Это заседание американской ФРС по кредитно-денежной политике, торговые переговоры США и Китая, данные о ВВП и рынке труда США.

«Поэтому в течение дня 29 января наиболее вероятно ограниченное стремление к снижению рубля, но в пределах диапазонов 65,80 — 66,70 руб./дол. и 75−76,40 руб./евро», — считает Гойхман.

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