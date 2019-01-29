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Германия пытается оградить «Северный поток-2» от нападок Еврокомиссии

Экономика

В ФРГ не видят никакой необходимости в поправках в газовую директиву Евросоюза

Берлин, 29 января 2019, 09:43 — REGNUM  Попытка регулировать проект «Северный поток-2» противоречит европейскому и международному законодательству. Такой вывод содержится в юридическом заключении на проект поправок в газовую директиву Евросоюза, которую германия передала в Еврокомиссию.

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«Мы отклоняем предложенные Еврокомиссией поправки, которые […] направлены на регулирование только одного инфраструктурного проекта, а для других предусматривают варианты исключений», — приводит газета «Ведомости» выдержку из заключения Германии.

В ФРГ не видят никакой необходимости в поправках. В документе отмечается, что у Германии вызывает большие сомнение степень юридической проработки предложенных изменений. Отмечается, что Еврокомиссия не предоставила никаких объяснений, каким образом предлагаемые изменения могут «способствовать целям энергетического союза».

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Как следует из заключения, в случае принятия поправок ещё до завершения строительства «Северного потока-2», для этого проекта «Газпрома» всё равно должно быть сделано исключение, так как решение по строительству газопровода было принято гораздо раньше. Кроме того, финансирование проекта уже началось.

Напомним, разработанные Еврокомиссией поправки в газовую директиву предусматривают возможность распространения норм европейского энергетического законодательства на газопроводы из третьих стран в Европу. В частности, чиновники могут получить право требовать разделения функций поставщика и транзитёра или допуска к трубе третьих сторон. В первую очередь поправки ударили бы по проекту газопровода «Северный поток-2».

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» — это две нити газопровода, которые пройдёт через Балтийское море, и соединят Россию и Германию. Новый газопровод мощностью 55 млрд кубометров в год пройдёт через Финляндию, Швецию и Данию.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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