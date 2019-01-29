«Титановую долину» и «Екатеринбург-Арену» освободили от земельного налога

Екатеринбург, , 09:30 — REGNUM Екатеринбургская городская дума (ЕГД) утвердила льготы по земельному налогу для стадиона «Екатеринбург-Арена» и особой экономической зоны «Титановая долина». Решение приняли на заседании ЕГД, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Теперь оба объекта могут не выплачивать земельный налог, лишая Екатеринбург поступлений в бюджет (в случае «Арены» — 1,5 млн рублей в год, «Титановой долины» — 6,6 млн рублей в год). Тем не менее, благодаря предоставлению льготы стадион сможет получить федеральное финансирование в около 230 млн рублей ежегодно (сумма будет корректироваться каждый год) на содержание объекта, а «долина» должна «отбиться» за счет поступлений по НДФЛ (около 56 млн рублей за 5 лет). Впрочем, в Счётной палате города уточнили, что гарантий по поступлениям нет — всё зависит от правильной работы особой экономической зоны.

Вопрос прорабатывался намного мягче, чем на заседании комиссии по бюджету думы. Кардинальное несогласие с решением выразил только депутат КПРФ Роман Ступников, который усомнился в финансовой эффективности «Титановой долины» и предложил вместо налоговой льготы предоставить целевую субсидию. А вот скандальный депутат Александр Колесников, ранее критиковавший саму возможность льготы, на этот раз вел себя в более миролюбивом ключе и проголосовал за освобождение от налога.

Напомним, предыдущее обсуждение льготы для «Екатеринбург-Арены» и «Титановой долины» вызвало скандал. Стадион назвали «халабудой», зону — «очередной туфтой», а сам вопрос был представлен без заключения Счётной палаты, что возмутило депутатов.

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