В Большом Камне возвели корпус завода винто-рулевых колонок

Большой Камень, Приморский край, , 09:26 — REGNUM На территории судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае завершены строительно-монтажные работы на будущем заводе винто-рулевых колонок (ВРК) — возведён корпус и установлено крановое оборудование, сообщила пресс-служба предприятия.

Ключевой задачей совместного предприятия НК «Роснефть» и General Electric «Сапфир» станет локализация производства ВРК и систем электродвижения судов. Планируется, что мощности завода обеспечат потребности в оборудовании для судов различного класса, в том числе газовозов высокого ледового класса. Компания «Завод ВРК Сапфир» является резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Большой Камень».

В настоящее время строители предприятия ведут прокладку инженерных коммуникаций, силового электрооборудования, наладку технологического процесса. В ближайшее время на завод будет поставлен испытательный стенд для ВРК. Одновременно на предприятии организовано обучение персонала.

Винто-рулевая колонка — главный элемент системы электродвижения судна, обеспечивающий его ходовые и маневровые качества. Отмечается, что оборудование «Сапфира» станет первым российским продуктом такого класса и обеспечит судостроительный комплекс «Звезда» технологиями мирового уровня.

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