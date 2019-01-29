Москва выделит Владивостоку 4,5 млрд рублей на ремонт дорог

Владивосток, , 09:15 — REGNUM Новая столица Дальневосточного федерального округа сможет похвастаться ровными и широкими дорогами. Финансировать ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети в 2019 году во Владивостоке будет федеральный центр. Об этом 29 января после совещания с руководством Приморского края журналистам сообщил полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Тутнев.

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Тутнев уточнил, что все работы должны быть проведены до сентября текущего года, когда в городе пройдет Восточный экономический форум.

«Лимит финансирования на эти работы составляет до 4,5 млрд рублей», — приводит ТАСС словам вице-премьера.

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Юрий Тутнев подчеркнул, что по договорённости с губернатором Приморья Олегом Кожемяко было решено на федеральные средства сделать сквозные центральные улицы, а ремонт всей периферии ляжет на плечи муниципалитета. Планы работ с указанием объёмов, конкретных улиц и затрат должны быть готовы уже к началу февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, центр Дальневосточного федерального округа перенесён во Владивосток. Соответствующий указ 13 декабря 2018 года подписал президент РФ Владимир Путин.