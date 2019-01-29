Гражданам России предсказали рост зарплат в 2019 году

Москва, , 08:49 — REGNUM В 2019 году рост реальных денежных доходов граждан России затормозится. А вот реальная заработная плата должна увеличиться. Согласно прогнозу экспертов Финансового университета при правительстве России, рост этого показателя составит не менее 4%.

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При этом при оптимистичном варианте рост реальных доходов населения в 2020 году может составить до 6−7%. Как пояснил проректор Финансового университета Алексей Зубец, слова которого приводит «Российская газета», пока рост экономики не велик — не дотягивает даже до 2% в год.

Добавим, что, по оценке экспертов, инфляция по итогам 2019 года составит менее 4%.

«Со второй половины 2019 года инфляция начнет снижаться в связи с сокращением потребительской активности», — считает Зубец.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы граждан России за 2018 год сократились на 0,2%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2018 году составила 43,4 тыс. рублей.

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