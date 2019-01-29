Зачем Минздраву РФ понадобился каннабис и гашиш?

Барнаул, , 08:07 — REGNUM Ввоз запрещённых в России каннабиса и гашиша Минздраву РФ понадобился для создания отечественных опиоидных наркотических анальгетиков, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории Павел Шумихин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM поправки в правительственное постановление о государственных квотах, в пределах которых ежегодно осуществляются производство, хранение и ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных веществ, он пояснил:

«Минздрав объясняет необходимость ограниченных поставок препаратов, содержащих каннабиноиды, необходимостью научных исследований их наркоманического потенциала. Следует отметить, что наркотические препараты, о которых идет речь (гашиш, гашишное масло, марихуана), запрещены для использования в медицинских целях на территории России, а пояснительная записка к законопроекту не вполне проливает свет на цели предстоящих научных изысканий.

Ранее анонсировалось, что ФГУП «Московский эндокринный завод», где предполагается проводить исследования «наркоманического потенциала», будет служить производственной базой для изготовления наркотических анальгетиков. Предположу, что речь идет о создании отечественных опиоидных наркотических анальгетиков, в частности препарата «ремифентанил», для широкого использования в анестезиологии и паллиативной помощи онкологическим больным. В настоящее время в медицинской практике используются препараты данной группы исключительно зарубежного производства».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ разработал поправки в правительственное постановление, в соответствии с которыми в Россию для неких исследований предлагается ввезти запрещённые препараты: 300 г гашиша, 1,1 кг каннабиса и 50 г масла каннабиса, а также предлагается увеличить квоты на тетрагидроканнабинол с 10 до 300 граммов.