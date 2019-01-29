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ФАС намерена добиться доступа к банковской тайне

Экономика

В Банке России пообещали изучить инициативу антимонопольного ведомства

ФАС намерена добиться доступа к банковской тайне
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Банк России

Москва, 29 января 2019, 07:53 — REGNUM  В закон «О банках и банковской деятельности» могут быть внесены поправки, дающие право Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ требовать от банков предоставления информации, касающейся банковской тайны, заявил замглавы управления по борьбе с картелями ФАС Дмитрий Артюшенко. Об этом 29 января пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что речь идет об устранении юридического противоречия: полномочия ФАС в отношении доступа к банковской информации внесены в закон «О защите конкуренции», в то время как законом «О банках и банковской деятельности» определяется перечень государственных органов, допущенных к банковской тайне — и ФАС в этом перечне нет. В Банке России пообещали изучить инициативу антимонопольного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года стало известно, что российские органы опеки могут получить доступ к информации о банковских операциях граждан, находящихся под опекой.

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