В России крупные компании раскроют налоговую тайну о разрыве по НДС

Москва, , 07:51 — REGNUM В России Ассоциация добросовестных участников рынка агропромышленного комплекса запустила сервис по выявлению имеющих налоговые разрывы поставщиков, который позволяет компаниям проверять своих контрагентов, сообщает 29 января РБК.

По данным издания, данный сервис охватывает те компании сельскохозяйственного сектора, которые согласились раскрыть часть своих данных, составляющих налоговую тайну.

Так, зная идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) контрагента, можно проверить наличие несформированного источника в цепочке поставщиков для принятия к вычету сумм НДС (признак налогового разрыва).

Отмечается, что налоговые декларации и сведения о несформированном источнике защищаются налоговой тайной, однако компания имеет право отказаться от этого в отношении информации о себе. Раскрытие подобной информации поможет проверять добросовестных поставщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, за 11 месяцев 2018 года Федеральная налоговая служба перечислила в консолидированный бюджет РФ 19,3 трлн рублей. Это на 24%, или на 3,7 трлн рублей больше, чем за январь — ноябрь 2017 года.

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