Таможенники Казахстана вернули в Китай радиоактивные керамические шары

Астана, , 07:39 — REGNUM Сотрудники таможенного поста «Майкапчагай» в Казахстане предотвратили ввоз на территорию Евразийского экономического союза радиоактивного груза из Китая. Об этом 29 января сообщает издание YK. kz со ссылкой на управление разъяснительной работы департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области.

25 января при пересечении китайско-казахстанской границы система радиационного контроля «Янтарь-1А» выявила превышение радиационного фона в 3,4 раза в товаре «шары мелющие керамические».

Семь автотранспортных средств, перевозящих груз общей массой 159 тонн, возвращен на территорию Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем составил 13,98 млн тонн, что на 38% больше, чем в 2017 году.

Читайте также: В 2018 году грузоперевозки между Китаем и Казахстаном выросли на 40%