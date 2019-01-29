Нефть не удержала рост, упав ниже $60

Москва, , 07:14 — REGNUM На торгах лондонской ICE 28 января нефть смеси Brent начала резко дешеветь. К вечеру цена барреля упала на 2,3% до $59,98. Вероятнее всего, рынок по-прежнему отыгрывал пятничную статистику о резком росте числа активных нефтедобывающих платформ в США, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

В Венесуэле сложилась ситуация двоевластия, которая может принять абсолютно любой оборот, и, по-видимому, рынок эта ситуация тоже нервирует. Хотя вероятность того, что попытка переворота закончится ничем для оппозиции в лучшем случае (в худшем, возможно, закончится арестами и бегством из страны), достаточно высока.

На рынок сейчас больше влияют технические и психологические факторы. Цена нефти не удержалась на уровнях выше $60 за баррель, теперь, если 29 или 30 января она не вернется на эти уровни, поход к $58 снова станет возможным. На сегодня, 29 января, прогноз по цене нефти Brent понижается до $59−60,50 за баррель.

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