Рубль «потянула за собой» падающая нефть

Москва, , 07:07 — REGNUM Рубль 28 января дорожал и дешевел ровно по сценарию пятницы (25 января). С утра российская нацвалюта попыталась незначительно расти к доллару и евро, но к вечеру так и не смогла удержать рост, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Вероятно, с утра позитивом для «россиянина» стала информация о том, что министерство финансов США отменило санкции в отношении принадлежащих находящемуся под санкциями миллиардеру Олегу Дерипаске компаний «Русал» и En+. Однако падение цены на нефть торпедировало рубль.

Кроме того, на рынке присутствуют опасения падения рубля в связи с ожидаемым возвращением ЦБ РФ к отложенным в 2018 году покупкам валюты. В итоге к закрытию торгов в понедельник рубль упал к доллару на 0,3%, а к евро — на 0,5%. Нефть смеси Brent 28 января упала на 2,3%, до $59,98 за баррель. Индекс российских гособлигаций RGBI к вечеру 28 января упал на 0,02%.

Курс евро к доллару 28 января вырос на 0,2% в преддверии сегодняшнего голосования в британском парламенте по новому варианту Брексита. Вероятно, рынок ожидает, что согласованная с Евросоюзом «сделка» Терезы Мэй все-таки будет одобрена парламентом Великобритании, пусть и с определенными коррективами.

Исходя из цены на нефть и опасений рынка относительно нестабильности рубля, прогноз по курсу доллара на сегодня, 29 января, корректируется до 66−67 руб., а по курсу евро пока остается прежним — в диапазоне 75−76 руб.

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