Горизонтальные субсидии: «Донорами» могут стать Москва и нефтяные регионы»

Томск, , 06:46 — REGNUM Инициатива о введении в РФ системы так называемых горизонтальных субсидий своевременна и даже, может быть, уже запоздала, считает кандидат экономических наук Максим Сорокин (Томская область).

«Эта система — попытка решения одной из важных проблем — ограничения расходования бюджетных средств одних регионов на инфраструктуру других регионов. В большинстве случаев эта проблема прослеживается в плане инфраструктурных проектов, особенно это касается регионов-соседей. Когда один регион — более богатый — хочет в своих интересах улучшить инфраструктуру для соседа, а соседний регион в это время имеет другие приоритеты и не может, например, продолжить строительство дороги», — отметил собеседник ИА REGNUM.

При этом, по его словам, должны быть прописаны определённые направления расходования этих субсидий.

«Донорами» могут стать Москва и нефтяные регионы. Возможно, список расширится. Однако интерес представляет и межмуниципальное взаимодействие, когда один муниципалитет может предоставить субсидии другому. Это, опять же, строительство дорог, сейчас каждый регион вынужден изыскивать средства на свои дорог сам. Поэтому инициативу введения горизонтальных субсидий я оцениваю положительно. Она расширит возможности регионов и муниципалитетов в рамках одного региона. Что касается возможного недовольства «доноров», стоит отметить, что их никто не будет обязывать помогать соседям. Речь идёт не об обязанности, а о возможности», — подчеркнул эксперт.

Максим Сорокин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM также ответил на вопрос, может ли Томская область стать регионом-донором:

«В нашем регионе есть определённые проблемы, например, с дорогой на Мариинск (Кузбасс), которую Кемеровская область пока финансировать не хочет. Они видят приоритет расходования бюджетных средств в другом. В то же время, для Томской области этот транзитный путь важен. Но это будет лишь в том случае, если Томская область будет располагать достаточным количеством средств».

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Также он привёл в пример и обратную ситуацию — строительство в Томской области моста через реку Вах:

«В Томской области строился мост через реку Вах (Стрежевой — Нижневартовск), соседи построили быстро (ХМАО мы рассматриваем как «донора»), а у области не было денег на стройку. Её растянули на несколько лет — соседи предлагали сами достроить, но соответствующего механизма не было».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Госдума 23 января приняла в первом чтении законопроект, который направлен на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в РФ системы горизонтальных субсидий между регионами. Речь идёт о предоставлении субсидий из бюджета одного региона России в бюджет другого, а также об аналогичных финансовых взаимоотношениях между муниципалитетами. Инициативу планируют доработать.

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