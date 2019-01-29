США анонсировали новый раунд торговых переговоров с Китаем

Вашингтон, , 04:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп официально объявил о грядущих торговых переговорах с делегацией из Китая, которые пройдут в Вашингтоне с 30 по 31 января, говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Сообщается, что со стороны Соединенных Штатов в переговорах будет участвовать торговый представитель страны Роберт Лайтхайзер, глава минфина США Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, советник американского президента по экономике Ларри Кадлоу и советник президента США по торговле Питер Наварро.

«Переговоры являются следствием соглашения, достигнутого между президентом Трампом и председателем [КНР] Си Цзиньпином в Буэнос-Айресе 1 декабря 2018 года, согласно которому в течение 90 дней должны проходить торговые переговоры… Стороны также обсудят намерения Китая приобрести ряд американских товаров и услуг», — говорится в заявлении.

Отмечается, что переговоры будут проходить в Белом доме в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января Уилбур Росс заявил, что Китай и США находятся «во многих милях» от заключения справедливого торгового соглашения. Несмотря на обилие вопросов, которые сторонам необходимо уладить, Росс все же сохраняет оптимизм и считает, что у Соединенных Штатов есть все шансы договориться с Китаем.

Читайте ранее в этом сюжете: Уилбур Росс: США и Китай всё ещё «во многих милях» от торгового соглашения